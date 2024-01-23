Москвичей предупредили о гололедице до 25 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до четверга, 25 января, из-за гололедицы. Об этом свидетельствует прогностическая карта на сайте учреждения.

Предупреждение будет действовать до 14:00 25 января.

Ранее синоптики предупредили москвичей о снегопаде с 23 января 15:00 и до утра 24 января. Пешеходам рекомендовали надевать нескользящую обувь с рельефной подошвой.

Кроме того, жителям и гостям столицы посоветовали пересесть на городской транспорт из-за снегопада. В случае поездок на личном авто водителям посоветовали быть аккуратнее на дорогах и избегать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

"Атмосфера": снег с дождем ожидаются в Москве 24 января