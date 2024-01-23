Снегопад продлится в Москве до утра 24 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Синоптики предупредили москвичей о снегопаде с 15:00 23 января и до утра 24 января. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Как сообщили синоптики, 23 января в Москве прогнозируются снег, местами метель и порывы ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим жителям и гостям столицы посоветовали воздержаться от поездок на личном транспорте и пересесть – на общественный, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров.

Пешеходам же рекомендовали надевать нескользящую обувь с рельефной подошвой.

"В случае необходимости звоните по единому телефонному номеру вызова экстренных служб 112", – сказано в сообщении.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья об облачной погоде, снеге и метели 23 января. Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Жителям и гостям столицы рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за снегопада. В случае поездок на личном авто водителям посоветовали быть аккуратнее на дорогах и избегать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.



ЦОДД Москвы призвал москвичей отказаться от поездок на автомобилях 23 января