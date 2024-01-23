Температура воздуха в Москве опустится до нуля градусов в Татьянин день

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Татьянин день, 25 января, температура воздуха в Москве опустится до нуля градусов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила главный специалист столичного "Метеобюро" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, этот день в столице чаще всего ассоциируется со снегом и метелью. В 2024 году погода в городе ожидается аналогичная.

"Но бывали годы, когда в этот день трещали сильные морозы: за последние 60 лет самым холодным было 25 января 1968 года, минимальная температура в МГУ достигла -24,8 градуса, и днем было -18,4 градуса", – отметила синоптик.

При этом самым теплым Татьянин день был в 2021 году. Тогда температура воздуха поднялась до 3,5 градуса.

Между тем 23 января в Москве также ожидаются снег и метель. Во вторник в городе может выпасть от двух до четырех миллиметров осадков, вдоль северных и западных границ области – от 8 до 10 миллиметров.



Синоптики предупредили москвичей о метели и сильном ветре 23 января