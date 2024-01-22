Москвичей предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве с 21:00 22 января и до 09:00 23 января прогнозируется усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Ведомство призвало горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями, а также не парковать вблизи них автомобили.

Между тем желтый уровень погодной опасности объявили в Москве до 12:00 23 января из-за гололедицы. По данным метеорологической службы, аналогичное предупреждение действует в Подмосковье.

Также жителям и гостям столицы посоветовали пересесть на городской транспорт из-за снегопада. В случае поездок на личном авто, водителям порекомендовали быть аккуратнее на дорогах и избегать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

ЦОДД предупредил московских водителей о сильном снегопаде 23 января