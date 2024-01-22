Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве до полудня 23 января

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 12:00 23 января из-за гололедицы. Об этом заявили на сайте Гидрометцентра России.

По данным метеорологической службы, аналогичное предупреждение действует в Подмосковье.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что температура чуть выше нуля ожидается в столичном регионе в среду, 24 января.

До этого руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов заявил, что жителей и гостей Москвы ожидает аномальная оттепель с середины этой недели.



Синоптики спрогнозировали в Москве потепление 22 января