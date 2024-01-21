Синоптик пообещал москвичам аномальную оттепель на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы ожидает аномальная оттепель с середины предстоящей недели. Температура поднимется до нуля градусов, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра «METEO» Александра Шувалова.

Как он отметил, 22 января столбики термометров покажут от минус 6 до минус 10 градусов, ночью температура упадет до минус 20 градусов, однако с 23 января в столице прогнозируется потепление.

"23 января температура повысится до минус 1–6 градусов в дневные часы, а со среды ожидается оттепель. Температура будет находиться около нулевой отметки. Преимущественно на неделе будет облачно, также прогнозируется небольшой снег", – добавил синоптик.

21 января высота снежного покрова в Москве превысила норму почти в 1,5 раза. На базовой станции ВДНХ зафиксировали высоту сугробов в 41 сантиметр. В Подмосковье самые высокие сугробы выявили в Можайске, Серпухове, Черустях и Коломне. Их высота составила 40, 41, 42 и 46 сантиметров соответственно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве будут продолжаться температурные колебания. Так, жителей столицы ожидают кратковременная оттепель и возвращение к отрицательным температурам.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова добавила, что на предстоящей неделе в Москве ожидается переменчивая погода. В частности, эксперт прогнозирует в городе снег и туман.



Синоптики спрогнозировали в Москве потепление 22 января



