Москвичей предупредили о тумане и снеге на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве прогнозируется переменчивая погода на следующей неделе. Также в столице ожидаются снег и туман, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

Как она отметила, в ночь на 22 января температура составит от минус 22 градусов, днем значения поднимутся до минус 5–11 градусов. Во вторник, 23 января, в течение суток в городе будут наблюдаться небольшой снег и туман.

"В середине недели в столичный регион придет снова оттепель. Ожидаются переменная облачность, небольшой снег, возможен туман. Ночью столбики термометров покажут около одного градуса с отметкой "плюс", а днем – плюс три градуса, ветер юго-западный, умеренный", – подчеркнула синоптик.

В четверг, 25 января, в течение суток на фоне пониженного давления в столицу придет сильный снег. Ночью и днем ожидается от 0 до плюс 2 градусов. В пятницу, 26 января, температурный фон снизится до минус 1–3 градуса.

В Москве и Подмосковье продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за сильной гололедицы до 22:00 20 января. Жителей столичного региона предупредили, что местами наледь на дорогах может оказаться сильной.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве будут продолжаться температурные колебания. Так, жителей столицы ожидают кратковременная оттепель и возвращение к отрицательным температурам.

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