Москвичам пообещали кратковременную оттепель на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кратковременная оттепель и возвращение к отрицательным температурам ожидает москвичей на следующей неделе, с 22 по 28 января. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда пишет "Интерфакс".

Температурные колебания в городе будут продолжаться. В ночь с 19-го на 20-е число столбики термометров могут упасть до значений в минус 15 – минус 10 градусов, а днем 20 января ожидается 7–4 градуса ниже нуля, сказал синоптик.

"Комфортный день – без осадков, облачно с прояснениями, солнышко будет периодически появляться, для прогулок на лыжах замечательная погода", – объяснил Вильфанд.

В ночь на воскресенье, 21 января, температура достигнет минус 20 – минус 15 градусов, а по области – даже до минус 25. Днем в этот день ожидается в районе минус 12 – минус 10 градусов, подчеркнул синоптик.

В понедельник, 22-го числа, ночью будет в районе 18–16 градусов мороза, но днем – в районе 8–6 градусов минусовой температуры. Из-за приближения циклона во второй половине вторника, 23 января, в Москве начнется потепление, а температура днем достигнет минус 4–3 градусов.

"А вот оттепельная погода прогнозируется в среду и четверг, потому что в столичный регион будет поступать выраженный поток теплых воздушных масс. Начнутся осадки, преимущественно в виде снега, в четверг прогнозируется мокрый снег, но условий для сильных осадков не будет", – сказал он.

Вильфанд прогнозирует – ночью 24-го числа будет 6–1 градус мороза, а днем температура будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса. В четверг, 25 января, температура ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов, а днем – от минус 2 до плюс 3 градусов. Однако уже с 26-го числа столбики термометров начнут опускаться и достигнут 5 градусов мороза и днем, и ночью.

"В выходные температура – около минус 10 ночью, днем – около минус 5. И местами небольшой снег", – добавил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предположил, что на следующей неделе в Москве потеплеет до 1 градуса тепла. К среде, 24 января, прогнозируется до нуля – одного градуса тепла, уверен он.

На четверг, 18 января, высота сугробов в Москве достигла 42 сантиметров, что стало максимумом с начала текущей зимы, заявил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. К ликвидации последствий сильного снегопада в Москве были привлечены более 150 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники, рассказал заммэра города Петр Бирюков.

Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки