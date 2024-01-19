Полумесячная норма осадков выпадет за два дня в российских регионах

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В нескольких регионах России ожидаются серьезные снегопады в период с 19 по 20 января. Об этом сообщил RT начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Так, треть нормы осадков уже выпала в Рязанской и Нижегородской областях, а также в Чувашии. При этом полумесячная норма прогнозируется в Республике Татарстан, а больше всего осадков было зафиксировано на юге и юго-востоке Москвы.

"Самое опасное, что это все сопровождается ветром и температурой около нуля градусов. Сильная гололедица", – добавил синоптик.

Также Варакин рассказал, что после этого явления в российские регионы придет новый циклон, который будет наблюдаться на юге Москвы, а еще в Рязанской, Нижегородской областях и Республике Татарстан.

"Будут метели, с ветрами и гололедицей", – уточнил эксперт.

Кроме того, в горах на курорте "Красная Поляна" 21 января прогнозируется сход лавины и снегопад, а на юге Краснодарского края ожидаются дожди с мокрым снегом.

При этом если на юге Подмосковья в ночь на 19 августа столбики термометров достигли показателя в ноль градусов, то к выходным температура ночью опустится до минус 15 градусов.

"Следующую оттепель ждем на Татьянин день. А до 25-го числа будет зимняя погода", – подытожил Варакин.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что высота снежного покрова на ВДНХ в 1,5 раза выше нормы. В целом за последние сутки в столице выпало 25% от месячной нормы осадков.



Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки