Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве и Подмосковье продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за сильной гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Период предупреждения – до 22:00 20 января", – говорится в сообщении.

Жителей Московского региона предупредили, что местами наледь на дорогах может оказаться сильной.

Ранее столица обновила снежный максимум текущей зимы. Высота сугробов утром 19 января достигла 42 сантиметров. Предыдущий рекорд по высоте снега за эту зиму составлял 39 сантиметров и был установлен 16 декабря 2023 года.

К ликвидации последствий сильного снегопада в Москве привлекли более 150 тысяч человек. Они осуществляют уборку столичных территорий с применением 14 тысяч единиц техники.



Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки