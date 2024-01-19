Москва обновила снежный максимум текущей зимы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Высота сугробов в Москве превысила максимум нынешней зимы. Об этом заявил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в четверг, 18 января, в Москве выпало 6 миллиметров осадков, что меньше предыдущего суточного рекорда, который составил 10 миллиметров. Однако ночь на пятницу принесла еще 4 миллиметра осадков.



"Этого хватило, чтобы высота снежного покрова превысила максимум нынешней зимы", – объяснил он.

Подчеркивается, что, по данным на утро 19 января, высота сугробов на метеостанции ВДНХ в Москве достигла 42 сантиметров, что на 9 сантиметров больше показателя 18-го числа.

По его словам, предыдущий рекорд сугробов за эту зиму составлял 39 сантиметров и был установлен 16 декабря 2023 года.



"На других метеостанциях столицы сугробы достигли высоты от 41 сантиметра на Балчуге до 48 сантиметров – в Тушине", – добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что высота снежного покрова на ВДНХ в 1,5 раза выше нормы. В целом за последние сутки в столице выпало 25% от месячной нормы осадков.



На фоне непогоды, пишет Дептранс города, общественный транспорт Москвы работает в штатном режиме и без задержек.

Снежный буран накрыл Москву