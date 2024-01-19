Более 150 тыс человек привлекли к ликвидации последствий снегопада в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

К ликвидации последствий сильного снегопада в Москве были привлечены более 150 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники. Также в уборке задействованы дополнительно привлеченные силы и техника инженерных компаний столицы, рассказал заммэра города Петр Бирюков.

По его словам, за минувший день прирост снега в Москве составил 16 сантиметров. Больше всего осадков выявили на юге и юго-востоке столицы, уточнил вице-мэр. Он подчеркнул, что специалисты организовали масштабные мероприятия по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, а также крыш жилых зданий.

Вместе с тем Бирюков указал, что столичные городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.

"Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", – отметил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что специалисты в течение всего дня осуществляют очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов. Территории, где проводятся мероприятия, огорожены лентами, заходить за них не рекомендуется.

Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, сугробы в Москве выросли на 9 сантиметров. Сейчас высота снежного покрова на ВДНХ составляет 42 сантиметра, что в 1,5 раза больше нормы.

Утром 19 января стало известно, что с начала снегопада в Москве сотрудники МЖД вывезли около 132 тысячи кубометров снега. В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что специалисты круглосуточно очищают железнодорожные пути.

За минувший день в Москве выпало 25% от месячной нормы осадков. Сутками ранее российскую столицу накрыл снежный буран. Порывы ветра достигали 14 метров в секунду.

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