Москвичам пообещали плюсовые температуры на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Очередной "всплеск тепла" прогнозируется на следующей неделе в Москве, днем столбики термометра поднимутся до 1 градуса. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, в предстоящие выходные в городе будет умеренно холодная облачная погода, без сильных снегопадов. Температура воздуха составит от минус 8 до минус 13 градусов.

"Но уже на следующей неделе нас ожидает очередной переход к более теплой погоде. К среде, 24 января, прогнозируется до нуля, одного градуса тепла", – отметил синоптик.

В пятницу, 19 января, в столице ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Как уточнили в российском Гидрометцентре, на дорогах прогнозируется гололедица, местами сильная. Столбики термометра днем в Москвы будут колебаться в пределах 0...-2 градуса.

В столичном регионе до 20 января действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. ЦОДД рекомендовал горожанам пересесть на общественный транспорт для поездок.

В Гидрометцентре рассказали, что в предстоящие выходные и в начале следующей недели погода в регионе будет по-зимнему комфортной. Температура ожидается немного ниже нормы.

"Мой район. Новости": синоптики рассказали о погоде 19–20 января в столице