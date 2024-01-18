Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 20 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье до 20 января из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Период предупреждения – до 11:00 20 января. Гололедица, временами сильная", – указали синоптики.

Вместе с тем в ЦОДД сообщили, что в настоящий момент дорожная ситуация стабильная, несмотря на сильный снег в столице. Для поездок жителям посоветовали воспользоваться общественным транспортом.

Интенсивное движение наблюдается на внешней стороне Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара, Третьем транспортном кольце и на улице Генерала Дорохова по направлению в область. Рабочее движение сохраняется на Московском скоростном диаметре, Волоколамском и Каширском шоссе.

"На движение могут влиять погодные условия, низкие скорости, мелкие ДТП. За ситуацией на дорогах следит Ситуационный центр ЦОДД и дежурят экипажи Дорожного патруля", – говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.

Водителей призвали соблюдать скорость, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время поездки.

Москву накрыл снежный буран. Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в вечернее время погодная ситуация станет хуже. Порывы ветра составили 14 метров в секунду.

В связи с непогодой Московская железная дорога перешла на усиленный режим работы. На линии уже вышли около 100 единиц спецтехники. Для расчистки путей и стрелочных переводов на станциях задействованы свыше 3 тысяч человек. Работы ведутся круглосуточно.

Аэропорт Шереметьево порекомендовал пассажирам учитывать текущую дорожную ситуацию и планировать заблаговременный выезд из-за снегопада. Авиагавань продолжает стабильное обслуживание авиакомпаний и пассажиров согласно расписанию.

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