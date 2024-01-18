Шереметьево рекомендовал пассажирам прибывать в аэропорт заранее из-за снегопада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аэропорт Шереметьево порекомендовал пассажирам учитывать текущую дорожную ситуацию и планировать заблаговременный выезд из-за снегопада. Сообщение опубликовано в телеграм-канале воздушной гавани.

Аэропорт отметил, что самым надежным в данных условиях видом транспорта являются поезда "Аэроэкспресса", и призвал пользоваться ими. Шереметьево продолжает стабильное обслуживание авиакомпаний и пассажиров согласно расписанию, говорится в тексте.

Добавляется, что в аэропорту могут увеличить интервал наземного обслуживания в условиях сильного снегопада для соблюдения требований безопасности полетов и пассажиров согласно регламентам.

Между тем видимость в столице из-за сильной метели к вечеру 18 января ухудшится до 200–400 метров. Такая погода сохранится до полудня 19 января, отмечал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Снежный буран накрыл Москву днем 18 января. Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что вечером погодная ситуация станет хуже.

Столичные службы заранее подготовились к рекордному снегопаду