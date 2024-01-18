Снежный буран накрыл Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снежный буран начал накрывать Москву, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Он предупредил, что вечером погодная ситуация станет хуже. По словам метеоролога, видимость во Внуково резко ухудшилась до одного километра. Порывы ветра составили 14 метров в секунду.

Тишковец добавил, что к вечеру на дорогах возникнет транспортный коллапс, в связи с чем призвал пользоваться метро.

По прогнозам синоптиков, сильный снег и метель ожидаются в Москве до 21:00 18 января. Ветер будет дуть с порывами до 16–21 метра в секунду. На крышах домов могут появиться сосульки, а на дорогах – снежные накаты. На фоне непогоды городские службы мониторят состояние улиц и магистралей. Специалисты используют снегоуборочную и погрузочную технику, а собранный снег вывозят на специальные пункты.

Из-за непогоды жителям и гостям столицы посоветовали пересесть на городской транспорт или выезжать до 17:00 и после 20:00.

До этого в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 15:00 19 января в связи с метелью, мокрым снегом и гололедицей. Столичный главк МЧС на фоне непогоды призвал водителей быть внимательнее на дороге, не превышать скорость, выдерживать дистанцию с другими машинами и не совершать резких маневров.

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада 18 и 19 января. Аварийные бригады вышли на круглосуточное дежурство.



Синоптики предупредили москвичей о ледяном и порывистом ветре 18 января