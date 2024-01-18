Жителей Москвы предупредили о метели и порывистом ветре 18 января

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В четверг, 18 января, в столице прогнозируется облачная погода со снегом, местами сильным. Также в городе ожидается метель, а на дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров в Москве будут показывать от 8 до 10 градусов мороза, по области – от 7 до 12 градусов мороза.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности 18 и 19 января в связи с ожидающимися метелью, мокрым снегом и гололедицей.

Столичный главк МЧС на фоне непогоды призвал водителей быть внимательнее на дороге, не превышать скорость, выдерживать дистанцию с другими машинами и не совершать резких маневров. Автомобилистов также призвали не оставлять транспортные средства под деревьями.

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада 18 и 19 января. Аварийные бригады вышли на круглосуточное дежурство.

Синоптики предупредили о порывах ветра до 20 м/с 18 января