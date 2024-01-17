Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве до 19 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье 18 и 19 января в связи с ожидающимися метелью, мокрым снегом и гололедицей. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"18 января днем ожидаются снег, местами сильный снег, метель. 19 января – снег, местами сильный, налипание мокрого снега", – отметили синоптики.

Вместе с тем метеорологи предупредили водителей о снежных заносах и гололедице на дорогах. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в период с 15:00 18 января до 15:00 19 января.

В частности, в эти дни прогнозируется усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

Ранее столичный главк МЧС предупредил москвичей о метели, которая ожидается вечером в четверг, 18 января. На фоне ухудшения погодных условий водителей попросили быть внимательнее, не превышать скорость, выдерживать дистанцию с другими машинами и не совершать резких маневров. Автомобилистов также призвали не оставлять транспортные средства под деревьями.

Помимо этого, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что москвичей к выходным ожидают "температурные качели". По его словам, 18 января утром будет минус 20 градусов. Со второй половины дня прогнозируется сильный снегопад, 19-го числа температура повысится, а к выходным вновь похолодает.

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