Коммунальные службы столицы продолжают ликвидировать последствия снегопада

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Специалисты коммунальных служб продолжают ликвидировать последствия снегопада в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", – подчеркнули в пресс-службе.

Уточняется, что на данный момент на улицах города продолжает работать погрузочная и снегоуборочная техника, поэтому автомобилистов просят быть внимательными на дороге.

Ранее из-за предстоящего снегопада центр организации дорожного движения рекомендовал москвичам использовать метро для поездок по городу. Автомобилистов попросили по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.

По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, москвичей к выходным ожидают "температурные качели". По его словам, 18 января утром ожидается минус 20 градусов. Со второй половины дня будет сильный снегопад, 19-го числа температура повысится, а к выходным вновь похолодает.



Всего 19 января в городе может выпасть 10–15 миллиметров осадков, что составит 25% месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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