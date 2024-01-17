Москвичей предупредили о метели 18 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей столицы предупредили о метели, которая ожидается вечером в четверг, 18 января. Столичный главк МЧС напомнил в своем телеграм-канале о правилах безопасности в непогоду.

"В период с 15:00 18 января до 10:00 19 января в Москве ожидается сильный снег и метель. В ночные часы местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица и снежные заносы. Усиление юго-восточного ветра с порывами 15–20 метров в секунду", – говорится в сообщении.

На фоне ухудшения погодных условий водителей попросили быть внимательнее, не превышать скорость, выдерживать дистанцию с другими машинами и не совершать резких маневров. Автомобилистов также призвали не оставлять транспортные средства под деревьями.

Пешеходов просят не находиться под шаткими конструкциями и не прятаться под деревьями. Взрослым напомнили о необходимости присматривать за детьми.

Граждане всегда могут обратиться за помощью по номеру 101 или единому телефону доверия 8 (495) 637-22-22.

Столичный Дептранс, в свою очередь, рекомендовал 18 и 19 января использовать для перемещения по городу общественный транспорт. Самым быстром способом добраться до нужного места будет метро, уточнили в ведомстве.

"Водителей большегрузов просим планировать поездки с учетом прогноза погоды и не перегружать свои автомобили. Будьте особенно аккуратны на съездах и подъемах с мостов и эстакад", – подчеркивается в публикации.

В Москве за ситуацией на дорогах в круглосуточном режиме следят 30 экипажей патруля ЦОДД.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что москвичей к выходным ожидают "температурные качели". По его словам, 18 января утром будет минус 20 градусов. Со второй половины дня прогнозируется сильный снегопад, 19-го числа температура повысится, а к выходным вновь похолодает.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что всего 19 января в городе может выпасть 10–15 миллиметров осадков, что составит 25% месячной нормы.



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