Москвичей предупредили о 23-градусных морозах в начале следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ночь на понедельник, 22 января, температура в российской столице может опуститься до 23 градусов мороза. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Днем в этот день столбики термометров покажут до 13–9 градусов мороза, уточнил он.

"20 января в Москве вполне устойчивая погода. Ночные температуры – минус 11–9 градусов, гололедица. Осадков практически не будет, местами небольшой снег. Дневные температуры в субботу – минус 7–5 градусов", – сказал синоптик.

По его словам, в ночь на воскресенье, 21 января, ожидается до минус 15–10 градусов, а днем – около минус 10 градусов. С середины следующей недели, продолжил Вильфанд, в городе вновь произойдет повышение температуры воздуха.

При этом руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что температура в ночь на 22 января может опуститься до минус 25 градусов.

В ближайшие дни москвичей ожидает "путешествие по погодным волнам". По словам Шувалова, 17 января в Москве столбики термометра показали минус 10 градусов, однако к утру 18 января прогнозируется до 20 градусов мороза. В течение этого дня температура пойдет на подъем и к ночи на пятницу повысится до 1 градуса тепла, отметил синоптик.

"Атмосфера": -12 градусов ожидается в столице вечером 17 января