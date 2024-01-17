Синоптик рассказал об увеличении числа опасных явлений в РФ в 2023 году

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В минувшем году в РФ зафиксировали 1 190 опасных явлений, что на 22% больше по сравнению с 2022-м. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он отметил, что 2023 год стал самым жарким за все время исследования погоды. По сравнению с предыдущим рекордсменом – 2016 годом – температура поднялась на 0,17 градуса, что является критическим показателем.

Средняя температура показала 14 градусов. Кроме того, рекордно высокой ее выявили в океане, заметил синоптик.

"Для территории нашей страны количество опасных явлений было очень большим, год по количеству опасных явлений занимает второе место после 2021 года", – подчеркнул он.

Вместе с тем рекордную жару фиксировали на юге европейской части страны, где столбики термометров превышали 40 градусов. По словам метеоролога, в декабре специалисты заметили 73 опасных явления.

"Декабрь был очень мрачным месяцем, продолжительность солнечного сияния составляла всего 4% от возможного", – добавил Вильфанд.

В столице за этот месяц солнце можно было увидеть не более трех минут в день, однако среднемесячная температура была в норме.

Ранее синоптик рассказал, что в ночь на понедельник, 22 января, температура в российской столице может опуститься до 23 градусов мороза. Днем в этот день столбики термометров покажут до 13–9 градусов мороза, уточнил он. В ночь на воскресенье, 21 января, ожидается до минус 15–10 градусов, а днем – около минус 10 градусов. С середины следующей недели в городе вновь произойдет повышение температуры воздуха.

"Атмосфера": -12 градусов ожидается в столице вечером 17 января