Высота сугробов в столице на 20% превышает климатическую норму

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 27 октября 2023 года, когда сформировался первый временный снег, высота покрова в Москве могла составить 73 сантиметра. Об этом сообщается на сайте "Метеовести".

"Дело в том, что, помимо измерения количества выпавшего снега в жидком эквиваленте – то есть количества выпавших осадков, и наблюдения за высотой снежного покрова, существует еще один вид наблюдения за снегом – подсчет высоты выпавшего снега методом накопления", – говорится в сообщении.

В этом случае специалисты не принимают во внимание уменьшение высоты снежного покрова за счет уплотнения, сдувания ветром или таяния, а суммируется лишь его прибавка.

По данным синоптиков, высота снега в Москве за минувший день выросла на 5 сантиметров и достигла 34 сантиметров. Это на 20% выше климатической нормы, которая для 16 января составляет 28 сантиметров. Такие данные были зафиксированы на базовой метеостанции столицы на ВДНХ.

На других подобных станциях Москвы высота сугробов утром 16 января менялась от 32 сантиметров на Балчуге до 44 сантиметров в районе Тушино. Это на 5 и 2 сантиметра соответственно выше показателей, выявленных 15 января.

В Московской области наиболее снежными местами являются Волоколамск и Ново-Иерусалим. Синоптики уточнили, что там высота снежного покрова составляет 39 сантиметров. Отмечается, что следующий обильный снегопад прогнозируется в столичном регионе Крещенской ночью. Во время него может выпасть еще до 5–10 сантиметров снега.

Между тем стало известно, что первая половина января в российской столице попала в список четырех наиболее холодных за последние 75 лет. Как отметила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, средняя суточная температура на ВДНХ составила минус 15,8 градуса. По ее словам, холода были сильнее лишь в 1950, 1963 и 1987 годах.

В Московском регионе с 21:00 16 января до 21:00 17 января объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

"Утро": 3 градуса мороза ожидается в столице 16 января