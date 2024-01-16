Вильфанд рассказал о погодных аномалиях на территории РФ

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На территории некоторых российских регионов ожидаются погодные аномалии. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает RT.

По информации синоптика, на юге европейской части страны значительно потеплеет. Так, в Краснодарском крае, Ставрополье и Ростовской области температура будет на 4–6 градусов выше нормы. В Краснодарском крае днем ожидается от 7 до 10 градусов, а на Черноморском побережье даже до 13 градусов, в Ставрополье – от 6 до 9 градусов, в Ростовской области во второй половине недели – от 3 до 4 градусов, указал Вильфанд и добавил, что при переходе температуры через 0 в этой части страны прогнозируются мокрый снег и гололедица.

Однако в азиатской части РФ температура значительно понизится, отметил специалист. На юге Хабаровского края ожидается от -35 до -40 градусов, в Якутии сильный мороз, а в Поволжье и на Урале потеплеет до минус 20–25 градусов, рассказал он.

Сложную синоптическую ситуацию эксперт прогнозирует и в центральной части Европейской России. По его словам, на данный момент температура примерно на 4 градуса превышает норму. 17 января обуславливающий такое явление циклон переместится на восток, из-за чего температура днем и ночью составит от -8 до -10 градусов, однако наиболее холодная погода ожидается в ночь на 18 января. Тогда в Москве похолодает до минус 21–22 градусов, а днем потеплеет до минус 2–4 градусов, по области – до -1, отметил специалист.

Кроме того, Вильфанд заявил о сильном снеге, который пройдет во второй половине четверга и в ночь на пятницу. По его словам, в ночь на 19 января в столице будет -5 градусов, а в области – до -8. Вместо мороза в крещенскую ночь ожидается снегопад, всего за вторую половину четверга, ночь и утро пятницы выпадет от 10 до 15 миллиметров снега, подчеркнул синоптик и отметил, что ветер усилится до 20 метров в секунду, из-за чего образуется метель и ухудшится видимость. В выходные температура вновь понизится, подытожил Вильфанд.

По данным синоптиков, высота снега в столице за минувший день выросла на 5 сантиметров и достигла 34 сантиметров. Это на 20% выше климатической нормы, которая для 16 января составляет 28 сантиметров. Такие данные были зафиксировали на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ.

В Московской области наиболее снежными местами стали Волоколамск и Ново-Иерусалим. Метеорологи указали, что там высота сугробов составляет 39 сантиметров.

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