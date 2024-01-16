Первая половина января в Москве вошла в число самых холодных за последние 75 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первая половина января в Москве вошла в число четырех самых холодных за последние 75 лет. Об этом главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила в своем телеграм-канале.

По ее словам, средняя суточная температура на ВДНХ составила минус 15,8 градуса. Морозы были сильнее только в 1950, 1963 и 1987 годах, уточнила синоптик.

Она рассказала, что холоднее всего было в первой половине января 1950 года. Тогда средняя суточная температура воздуха была 23 градуса ниже нуля. Кроме того, в шесть ночей столбики термометров упали до минус 30 градусов.

В текущем году в столице не было ни одной ночи с температурой 30 градусов мороза, отметила Позднякова.

Во вторник, 16 января, в столице прогнозируется облачная погода с небольшим снегом, местами умеренным. На дорогах возможна гололедица. Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от минус 1 до минус 3 градусов, по области – от 0 до минус 5 градусов.

Также желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать в столичном регионе с 21:00 16 января до 21:00 17 января. Прогнозируются порывы до 15 метров в секунду.

"Утро": 3 градуса мороза ожидается в столице 16 января