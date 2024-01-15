Желтый уровень погодной опасности введут в столичном регионе из-за сильного ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе из-за сильного ветра с вечера вторника, 16 января. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Гидрометцентра.

"Ветер. Период предупреждения – с 21:00 16 января до 21:00 17 января. Порывы до 15 метров в секунду", – уточняется в публикации.

Также в столице и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности на фоне гололедицы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что высота снежного покрова в Москве может вырасти на 5–8 сантиметров на этой неделе. По его словам, в столице выпадет от 17 до 22 миллиметров осадков, что составит 30–40% месячной нормы. Самыми снежными станут 18 и 19 января, уточнил синоптик.

Для поездок по Москве 15 января горожанам посоветовали использовать городской транспорт вместо личных автомобилей. Уточняется, что на движение по городским улицам влияют погодные условия, низкие скорости и строительные работы.



"Атмосфера": -4 градуса ожидается в столице вечером 15 января