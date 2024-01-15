Синоптик рассказал о снегопадах в Москве на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей предупредили о снегопадах в столице на этой неделе. Синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин заявил, что Москва окажется под влиянием двух циклонов. Его слова приводит RT.

Как отметил эксперт, в настоящее время один из циклонов уже дает о себе знать. Так, в городе идет снег. Умеренное, но продолжительное выпадение осадков продолжится во вторник, 16 января, добавил Ильин. За сутки ожидается от 4 до 6 сантиметров осадков, уточнил он. По его прогнозам, снегопад закончится во второй половине дня.

При этом Ильин заметил, что в Москве будет становиться теплее.

"Ночью в среду и в четверг похолодает до минус 10–15 градусов. Днем в среду – от минус 8 до минус 12 градусов. В четверг днем начнется рост температуры, в пятницу кратковременная оттепель, температура около 0 градусов. В четверг, с приходом очередного циклона, пройдет снег, выпадет от 7 до 9 сантиметров снега", – добавил он.

Синоптик предупредил автомобилистов, что в ночь на пятницу, 19 января, сложится опасная ситуация на дорогах.

За прошлую ночь прирост свежевыпавшего снега составил до трех сантиметров, городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада.

Колонны техники приступили к очередному сплошному механизированному подметанию тротуаров и проезжей части, затем будет проведена противогололедная обработка. Цикл работ повторят по мере выпадения осадков. Под особым контролем находится очистка тротуаров, пешеходных зон, подходов к станциям метро и МЦК и остановкам общественного транспорта.



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