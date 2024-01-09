Москвичам рассказали о погоде на Крещение

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Морозы до минус 15 градусов ожидаются в столице на Крещение, рассказал Москве 24 заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам эксперта, в настоящее время Москва оказалась под действием теплого сектора циклона, однако скоро вновь похолодает.

"К старому Новому году температура воздуха снова опустится до минус 17–22 градусов. Но Крещение, скорее всего, не будет таким морозным. Предполагаю, что температура воздуха будет в пределах минус 10–15 градусов", – уточнил он.

Ранее жителей столичного региона предупредили, что в период 10–12 января ожидаются резкие перепады атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, 10–11 января оно опустится с 751 до 733 миллиметров ртутного столба. Показания барометров вернутся к норме только к субботе, 13 января.



Понижение температуры воздуха ожидается в столице к 13 января