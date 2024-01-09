Сильные снегопады ожидаются в Москве вечером 9 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильные снегопады прогнозируются в Москве 9 января с 18:00 до 21:00, передает телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

За прошедшую ночь сугробы в Москве выросли на два сантиметра. В течение дня снегопад продолжится.

"Наиболее интенсивными осадки будут с 18:00 до 21:00. Возможен прирост еще до 2 сантиметров снега", – говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. При необходимости сотрудники коммунальных служб проводят цикл работ по очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, метро и МЦК.

Утром 9 января с помощью коммунальной техники в столице подмели проезжую часть и тротуары. Более того, дорожные поверхности обработали противогололедными средствами. Работы будут повторять по мере выпадения осадков.

До этого стало известно, что в ближайшие дни в Москве может выпасть до восьми сантиметров осадков. В ночь на 10 января в городе выпадет до четырех сантиметров снега. Температура воздуха в столице 10 января поднимется до -6 градусов.



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