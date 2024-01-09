Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие дни. Об этом ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила в своем официальном телеграм-канале.

"В период 10–12 января в столичном регионе ожидаются резкие колебания атмосферного давления. За сутки с 10 до 11 января давление в Москве понизится с 751 до 733 миллиметров ртутного столба. Это будет связано с ныряние атлантического циклона на восток ЦФО", – уточнила она.

Синоптик обратила внимание, что в пятницу, 12 января, Москва будет находиться в тылу циклона, в результате чего атмосферное давление начнет повышаться. В субботу, 13 января, показатели будут соответствовать норме, добавила Позднякова.

Кроме того, на этой неделе также прогнозируются температурные скачки. Такая погода негативно отразится на самочувствии метеозависимых людей, резюмировала эксперт.

В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин заявил, что в ближайшие дни в Москве выпадет от 4 до 8 сантиметров снега.

По его словам, погода будет определяться влиянием прохождения на западе атмосферных фронтов. Они принесут кратковременное потепление. В результате температура воздуха в столичном регионе будет расти. В среду, 10 января, в Москве потеплеет до минус 6–8 градусов.



Синоптики сообщили, что сильные холода вернутся в столицу в конце недели