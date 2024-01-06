Синоптик спрогнозировал потепление в Москве в первые рабочие дни после праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве потеплеет до минус 10 градусов в первые рабочие дни после новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Прогнозируется около минус 20 градусов ночью и минус 10 градусов днем. Это можно назвать потеплением в кавычках, все равно температура будет ниже нормы на 7 градусов", – подчеркнул синоптик.

Как отметил метеоролог, также в столице прогнозируются снег и порывы ветра до 8–10 метров в секунду.

Гидрометцентр РФ продлил действие оранжевого уровня погодной опасности в столичном регионе из-за сильных морозов. Ранее он действовал до полуночи 6 января. Теперь предупреждение будет действовать до 12:00 7 января.

В ГУ МЧС России по Москве предупредили горожан об аномальных морозах, которые ожидаются в столице с 6 по 8 января. В ведомстве отметили, что среднесуточная температура воздуха будет на 7–15 градусов ниже климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что пик холодов был в столичном регионе в среду и четверг, 3 и 4 января, однако теперь морозы начнут ослабевать. С 5 по 8 января ожидается температура около минус 14–23 градусов. Самым теплым днем окажется 6 января, а самым холодным прогнозируется 7 января.

Синоптики продлили оранжевый уровень опасности в столичном регионе