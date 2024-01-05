Подмосковный Клин вновь стал самой холодной точкой на карте столичного региона

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Подмосковный Клин и его окрестности снова стали самой холодной точкой на карте столичного региона, сообщает Гидрометцентр РФ.

Минувшей ночью столбики термометров опустились там до минус 32,5 градуса. К 08:30 пятницы температура поднялась до 30,5 градуса мороза.

В подмосковных Дмитрове и Черустях температура ночью опускалась до минус 29,7 градуса. При этом на главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, зафиксировали 25,3 градуса.

По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве и области ожидается небольшой снег и от минус 18 до минус 21 градуса. Ветер будет дуть северо-восточный и восточный со скоростью 5–10 метров в секунду, на дорогах образуется гололедица.

В ночь на 6 января не исключен снег при температуре воздуха до 20 градусов мороза. В отдельных районах Подмосковья столбики термометров могут опускаться до минус 27 градусов. Днем 6 января в Москве ожидается не ниже минус 16 градусов, по области – до минус 18 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что пик холодов был в столичном регионе в среду и четверг, 3 и 4 января, однако теперь морозы начнут ослабевать. С 5 по 8 января ожидается температура около минус 14–23 градусов. Самым теплым днем окажется 6 января, а самым холодным прогнозируется 7 января.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что погоду в Москве продолжает формировать периферия антициклона. По прогнозам синоптика, начиная с пятницы, 5 января, в столичном регионе постепенно начнет теплеть.

До этого в столичном регионе продлили действие оранжевого уровня погодной опасности из-за морозов до полуночи 6 января. Синоптики отметили, что в этот период в Москве и области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве