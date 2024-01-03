Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за морозов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Действие оранжевого уровня погодной опасности продлили в Москве и области из-за морозов до полуночи 6 января. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

"Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12°С ниже климатической нормы", – подчеркнули синоптики.

Как отметили метеорологи, в течение дня 3 января температура может опуститься до минус 24 градусов. Морозы будут сопровождаться северным и северо-восточным ветром со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. В ночь на 4 января значения покажут до минус 27 градусов.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что прошедшей ночью температура в Москве упала до минус 25,2 градусов. Последний раз такие морозы были в 1950 году. Тогда температура воздуха составила минус 29 градусов. Однако рекорд 3 января принадлежит 1942 году, когда значения опустились до минус 35,9 градусов.

В частности, синоптик сообщил, что температурные минимумы обновились в Москве. Самым холодным днем стала среда, 3 января. На базовой метеостанции ВДНХ температура упала до минус 24,5 градуса, что оказалось на 8,3 градуса ниже вторника, 2 января.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидается температура до минус 30 градусов. Однако, по словам синоптика, с 5 января морозы начнут ослабевать, а к 9 января потеплеет до минус 15 градусов.

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