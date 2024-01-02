Синоптик спрогнозировал сибирскую погоду в Москве в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура до минус 30 градусов ожидается в Москве в ближайшие дни. Однако с 5 января морозы начнут ослабевать, а к 9 января потеплеет до минус 15 градусов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

В ночь на 3 и 4 января столбики термометров покажут от минус 27 до минус 25 градусов. Днем прогнозируется до минус 24 градусов.

"Температура на 17–20 градусов ниже нормы. Это нормальная сибирская погода", – отметил синоптик.

В пятницу, 5 января, в столице морозы ослабнут. Ночью ожидается до минус 23 градусов, а днем температура поднимется до минус 15 градусов. В субботу, 6 января, в городе будет от минус 14 до минус 19 градусов.

"7 января в центр европейской России будет поступать северный ветер из полярных регионов, ночью минус 24 – минус 19, а днем минус 19 – минус 14. Рождество такое морозное, по-настоящему", – подчеркнул метеоролог.

В понедельник, 8 января, днем значения окажутся на отметке в минус 18 – минус 13 градусов.

Ранее из-за сильных морозов в Москве и Московской области на пять дней объявили оранжевый уровень погодной опасности.

До этого стало известно, что прошедший год в Москве вошел в шестерку наиболее теплых с 1879 года. Средняя годовая температура воздуха в 2023 году превысила норму на 0,9 градуса. Однако звание самого теплого по-прежнему осталось за 2020 годом.

Сильные морозы ожидаются в столице к 3 января