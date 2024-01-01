Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прошедший год в Москве вошел в шестерку наиболее теплых с 1879 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщила специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Средняя годовая температура воздуха в 2023 году превысила норму на 0,9 градуса. Таким образом, он вошел в число шести наиболее теплых с 1879 года", – рассказала она.

Однако звание самого теплого по-прежнему осталось за 2020 годом. Тогда средняя годовая температура воздуха составила 1,8 градуса.

Между тем утром 1 января температура на базовой метеостанции на ВДНХ в Москве опустилась до -12,9 градуса. Температурный рекорд до этого был установлен 1 января 2003 года, когда столбики термометров показали -15,4 градуса.

Позднякова добавила, что в течение дня воздух в столице не прогреется. По прогнозу Гидрометцентра РФ, 1 января в Москве ожидается до 13 градусов мороза. Погода будет облачной без осадков.

