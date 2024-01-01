Облачная без осадков погода ожидает москвичей в первый день года

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Москве и Подмосковье в понедельник, 1 января. На дорогах ожидается сильная гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров в столице будут показывать от 11 до 13 градусов мороза, по области – от 11 до 16 градусов мороза.

Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

В столичном Дептрансе жителей столицы призвали быть аккуратнее из-за ожидающегося аномального похолодания. Автомобилистов попросили быть внимательными на дорогах, не превышать скорость и выдерживать дистанцию с другими машинами, а также не совершать резких маневров.

Городские службы также приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за резкого похолодания.



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