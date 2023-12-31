Москвичей призвали быть аккуратнее из-за ожидающегося похолодания

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Жителей столицы просят быть аккуратнее из-за ожидающегося аномального похолодания. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"По информации МЧС, в период с 1 января по 5 января в Москве ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы", – говорится в публикации.

Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах, не превышать скорость и выдерживать дистанцию с другими машинами, а также не совершать резких маневров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что предстоящая новогодняя ночь в Москве может войти в тройку самых холодных в этом столетии. По его словам, в 2003 году температура воздуха составляла минус 15,4 градуса, в 2016-м – минус 11,6 градуса.

Также синоптик спрогнозировал рождественские морозы 7 января. Температура опустится до минус 14–19 градусов.



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