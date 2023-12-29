Москвичам пообещали небольшой снег в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается небольшой снег, менее 0,5 миллиметров. Об этом сообщил RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, это связано с тем, что две воздушные массы, а именно теплая и холодная, расположены рядом друг с другом. В новогоднюю ночь, как он утверждает, столичный регион как раз попадет в этот переходный период. При этом синоптик предупредил, что по этой же причине говорить о конкретной температуре в Новый год сложно.

"Еще 27 декабря давали прогноз, что будет минус 1–5 градусов, но 28 декабря по расчетам температура понизилась до минус 10. Сегодня, если смотреть, то снова прогнозируется от минус 4 до минус 8", – объяснил Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что предстоящая новогодняя ночь в Москве войдет в тройку самых холодных в этом столетии. По его словам, в 2003 году температура воздуха составляла минус 15,4 градуса, в 2016-м – минус 11,6 градуса. По его словам, скоро выпустят предупреждение, что с 1 по 5 января температура будет ниже нормы на 7–10 градусов.



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