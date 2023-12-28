Новогодняя ночь в Москве войдет в тройку самых холодных в XXI веке

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Предстоящая новогодняя ночь в Москве войдет в тройку самых холодных в этом столетии. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает "Газета.ру".

По его словам, в 2003 году температура воздуха составляла минус 15,4 градуса, в 2016-м – минус 11,6 градуса.

"Нынешняя новогодняя ночь точно войдет в тройку самых холодных в этом веке", – указал он.

Так, по прогнозам специалистов, атмосферное давление вырастет, но существенных осадков не ожидается. 30 декабря днем температура составит от 2 до -4 градусов, ночью – от 0 до 2 градусов. К 21:00 31 декабря температура резко понизится и будет около -10 градусов, далее она может опуститься до -15 градусов. 2 января и днем, и ночью будет от -12 до -17 градусов, и только 3 января температура днем составит около -15 градусов, а ночью – от -20 до -25 градусов.

В заключение Вильфанд рассказал, что позже будет выпущено предупреждение, что с 1 по 5 января температура окажется ниже нормы на 7–10 градусов. Когда происходит такое резкое похолодание, необходимо, чтобы ТЭЦ подготовились, и в батареи домов поступало тепло. Такое возможно, если подготовка начнется за 36–48 часов, указал он, отметив, что если предупредить за два часа до наступления морозов, то в новогоднюю ночь в домах было бы холодно.

Он также рассказал, почему прогноз погоды на 31 декабря и первые дни января изменился за пару дней. Он объяснил это "хаотичностью" в атмосфере. С его слов, из-за этого фактора прогноз никогда не может быть точным. Синоптик уточнил, что даже на ближайшие сутки его оправдываемость составит 96%, а на пятые сутки – уже 89%. Таким образом, каждый десятый прогноз, если учитывать данные о пятых сутках, не оправдывается, объяснил метеоролог. Вильфанд добавил, что улучшение качества прогноза не означает, что через миллион лет он будет абсолютно точным.

Кроме того, сказал синоптик, предсказать случайные изменения за пять дней в этот раз было невозможно. Температура воздуха должна была быть от -4 до 1 градуса, однако резкое понижение температуры ожидается в канун праздника, предупредил он.

Ранее сообщалось, что за декабрь в Москве выпало 117% месячной нормы осадков. Среднесуточная температура воздуха была на 0,8 градуса ниже нормы.

Москвичам пообещали сильный мороз на новогодних выходных