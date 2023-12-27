Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве до вечера 29 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили из-за высокой вероятности образования наледи на дорогах. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Период предупреждения – до 18:00 29 декабря. Гололедица", – говорится в сообщении.

До этого предупреждение было установлено до 21:00 28 декабря.

Между тем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов ранее сообщил, что конец года в Москве будет аномально теплым. Температура воздуха в пятницу, 29 декабря, зафиксируется на уровне двух градусов тепла.

Однако в новогоднюю ночь столбики термометров упадут до минус двух градусов, рассказал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Днем ранее, 30 декабря, в столице пройдут осадки в виде мокрого снега.



"Атмосфера": -3 градуса ожидается в Москве 28 декабря