Москвичей предупредили о росте атмосферного давления в ближайшие дни

Фото: портал мэр и правительства Москвы/Евгений Самарин

Атмосферное давление будет расти в столичном регионе в ближайшие дни. Об этом пишет RT со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Синоптик отметил, что погода в Москве будет определяться циклонической деятельностью. В четверг, 28 декабря, будет "гребешок" давления, при котором оно повысится и практически дойдет до нормы.

Ночью ожидается от минус 4 до минус 6 градусов в столице и до минус 8 – по области. Днем столбики термометров покажут от минус 2 до минус 4 градусов, рассказал специалист.

По его словам, ночью 29 декабря ожидается от минус 4 до минус 8 градусов. Днем станет теплее из-за приближения западного циклона. В субботу, 30 декабря, температура будет на 5–6 градусов теплее климатической нормы.

Помимо этого, 30 декабря прогнозируется небольшой мокрый снег, морось. Вильфанд призвал обращать внимание на тротуары из-за гололедицы. Между тем 31 декабря в первой половине дня воздух прогреется до 0 градусов.

Говоря о погоде 1 января в Москве, метеоролог сообщил, что город будет находиться в ложбине низкого давления циклона запада и востока и по меридиану в зоне антициклонов. Ожидаются два циклонических образования с запада и востока и два антициклонических образования – с севера и юга. Погода будет зависеть от того, кто "победит", заключил он.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что 29 декабря в столице произойдет потепление, которое продлится до конца 2023 года. Самым холодным днем недели будет 28 декабря – столбики термометров опустятся до 6 градусов мороза.

При этом в некоторых регионах России в конце года будет аномально холодная погода. Вильфанд рассказал, что чрезмерно низкие температуры прогнозируются в Северо-Западном федеральном округе и на Дальнем Востоке.

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