Аномально теплый конец года ожидается в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В пятницу, 29 декабря, в столице произойдет потепление, которое продлится до конца 2023 года. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

При этом самым холодным днем недели будет четверг, 28 декабря, – столбики термометра опустятся до 6 градусов мороза.

"Но уже в пятницу, 29 декабря, нас ожидает очередной всплеск тепла, который сохранится до конца этого года. В выходные дни температура воздуха составит 2 градуса тепла", – поделился Шувалов.

Синоптик добавил, что также на этой неделе ожидаются осадки в виде мокрого снега. По словам синоптика, несущественное понижение температуры произойдет 1 января.

Оттепель в Москве прогнозируется с 30 декабря по 1 января. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура в эти дни составит от минус 2 до 2 градусов. Также ожидаются небольшие осадки.

Однако в некоторых регионах России в конце года будет аномально холодная погода, уточнил Вильфанд. Он рассказал, что чрезмерно низкие температуры прогнозируются в Северо-Западном федеральном округе и на Дальнем Востоке.

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