Москвичей предупредили о метеорологических качелях на этой неделе

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Скачки атмосферного давления ожидаются на текущей неделе в столице, предупредил глава центра "Метео" Александр Шувалов. Об этом пишет RT.

"Давление на этой неделе будет скакать. Сегодня пройдет нижнюю точку 725–728 миллиметров. Со вторника пойдет повышение и к четвергу поднимется до 744–746 миллиметров, чтобы в очередной раз упасть в пятницу и субботу. "Метеорологические качели" будут продолжаться всю неделю", – уточнил он.

Синоптик также спрогнозировал температурные колебания. Так, по его словам, вечером в понедельник, 25 декабря, Москва окажется под влиянием теплого фронта, ожидается снег. Температура во вторник, 26 декабря, будет на уровне 0–2 градусов, добавил Шувалов.

Небольшое похолодание может быть в среду и четверг, 27 и 28 декабря, считает синоптик. По его прогнозам, столбики термометров будут показывать от минус 1 до минус 5 градусов. На столичных дорогах может образоваться гололедица. При этом в пятницу, 29 декабря, ожидается снег с дождем, а температура поднимется до 3 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на текущей неделе в Москве будет "очень мягкая зима". Температура воздуха не опустится ниже 5 градусов мороза. Ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве прогнозируются понижение температур и гололедица. Также специалист не исключил небольшой снег в праздничную ночь.



"Утро": атмосферное давление в Москве составит 726 мм ртутного столба 25 декабря