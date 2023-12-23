"Мягкая зима" прогнозируется на следующей неделе в Москве – синоптик

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На следующей неделе в Москве будет "очень мягкая зима". Температура воздуха не опустится ниже 5 градусов мороза. Ожидаются осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит "Интерфакс".

Как отметил синоптик, изменения погоды начнутся с воскресенья, 24 декабря. Температура воздуха будет выше нормы на 2–4 градуса.

"Вся следующая неделя – очень мягкая зима. Ночные температуры в диапазоне от минус 5 до минус 3 градусов, а днем от минус 3 до ноля", – отметил Вильфанд.

Синоптик уточнил, что в воскресенье, после оттепели, температура понизится до минус 3 – минус 1 градуса, по области – до минус 5. При этом Вильфанд отметил, что "этот снег очень важен, потому что если бы его не было, была бы сильная гололедица, когда начнет подмерзать, талый снег после понижения температуры. Снег существенно улучшит эту ситуацию, будет не так скользко".

В течение следующей недели атмосферное давление будет сохраняться на уровне на 12-18 миллиметров ртутного столба. Из-за этого, по словам синоптика, в Москве будет "мрачноватая погода со снежком, иногда с мокрым снегом".

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в новогоднюю ночь в Москве будут небольшие морозы и гололедица.