Москвичей предупредили о снеге и гололедице в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода, снег, гололедица и ветер до 10 метров в секунду прогнозируются в ближайшие дни в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В субботу, 23 декабря, синоптики прогнозируют от плюс одного градуса днем до минус одного ночью. Днем временами будет идти снег, в том числе мокрый. Также ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду, гололедица и образование сосулек на крышах зданий", – отмечается в сообщении.

В воскресенье и понедельник, 24 и 25 декабря, столбики термометров покажут до минус 3 градусов, ночью температура опустится до минус 4 градусов. Местами городе ожидаются небольшие осадки.

Во вторник и среду, 26 и 27 декабря, днем значения достигнут минус 6 градусов. В частности, в эти дни в Москву придет небольшой снег.

Ранее Гидрометцентр продлил в Москве и области желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 25 декабря. Предупреждение будет действовать до 21:00 понедельника. Кроме того, до 21:00 24 декабря также действует желтый уровень опасности из-за ветра и метели.

До этого в центре погоды "Фобос" сообщили, что в новогоднюю ночь погода в Москве будет близка к климатической норме. В городе ожидается до 9 градусов мороза и легкий снег.

"Атмосфера": снег с дождем ожидается в Москве 23 декабря