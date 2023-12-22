Москвичей предупредили об изменчивой погоде в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В предстоящие выходные в Москве ожидается разная погода. В субботу, 23 декабря, будет от 0 до 3 градусов тепла и небольшие осадки, а на следующий день в город придут морозы. Об этом пишет RT со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"В воскресенье будет резкое изменение, воздушные массы будут перемещаться с севера на юг и затем возвращаться в центр России. Поэтому температура – -1...-3 градуса, по области – -5 градусов. И снежок", – сказал Вильфанд.

Синоптик уточнил, что до четверга, 28 декабря, в Москве ожидаются отрицательные температуры. В ночное время будет от минус 2 до минус 5 градусов, а днем – от минус 1 до минус 3 градусов. В среду, 27 декабря, прогнозируется 0 градусов, добавил Вильфанд.

По сравнению с нормами в Москве температура на следующей неделе будет выше средних значений, указал он. Вместе с тем синоптик рассказал, что аномалии сохраняются на Волге, Урале и в Западной Сибири. 21 декабря там зафиксировали рекордные значения по 21-му числу.

В новогоднюю ночь погода в столице ожидается близкой к климатической норме. Как уточнили в центре погоды "Фобос", в Москве прогнозируется до 9 градусов мороза и легкий снег. При этом в начале новой недели температура днем составит от минус 1 до минус 3 градусов, а в среду, 27 декабря, потеплеет до нуля градусов.

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