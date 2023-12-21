Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении 23 декабря

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Атмосферное давление понизится в Москве в субботу, 23 декабря. Оно может приблизиться к рекордным значениям, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В частности, по данным учреждения, 23 декабря ожидаются интенсивные осадки, местами прогнозируется гололед.

"С новым притоком тепла с юго-запада температура повысится до плюс 4 градусов. Это довольно высокая, но не рекордная температура. Плюс 5,9 градуса было 23 декабря в 2015 году", – отмечается в сообщении.

В этот день атмосферное давление может составить 727 миллиметров ртутного столба. Рекорд прошлых лет составляет 723 миллиметра ртутного столба.

В ночь на 24 декабря в столицу придет сильный снегопад, столбики термометров будут показывать от минус 3 до минус 1 градуса.

"Похолодание продолжится в начале следующей недели. 25 декабря ночью – до минус 8 – минус 3 градусов, днем будет от минус 6 до минус 1 градуса", – добавили синоптики.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что к утру четверга, 21 декабря, в Москве выпало 103% месячной нормы осадков. По словам синоптика, в ночь на 21 декабря в Москве выпало еще 7 миллиметров осадков.

В связи с такой погодой жителей столицы призвали воспользоваться общественным транспортом. Также водителей предупредили, что вечером затруднения могут возникнуть в центральной части города, на Ярославском, Ленинградском и шоссе Энтузиастов. В связи с этим департамент порекомендовал выезжать на личных автомобилях после 19:00.

Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили до 24 декабря