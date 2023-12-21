Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей столицы призвали воспользоваться общественным транспортом по причине снегопада с дождем, который будет идти до конца дня. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы со ссылкой на ЦОДД.

"Движение на МСД, Кутузовском и Волгоградском проспектах – рабочее. Основные затруднения наблюдаем сейчас на МКАД в районе Липецкой улицы, Садовом кольце и ТТК", – сказано в сообщении.

Также водителей предупреждают, что вечером затруднения могут возникнуть в центральной части города, на Ярославском, Ленинградском и шоссе Энтузиастов. В связи с этим департамент порекомендовал выезжать на личных автомобилях после 19:00.

"Городской транспорт (метро, МЦК, МЦД) работает штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", – рассказали в департаменте.

Как сообщили в ЦОДД, движение 21 декабря могут замедлять погодные условия и небольшие ДТП. Автомобилистов призвали быть аккуратными, не превышать скорость, держать дистанцию с другими машинами и не совершать резких маневров.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что к утру четверга, 21 декабря, в Москве выпало 103% месячной нормы осадков. По словам синоптика, в ночь на 21 декабря в Москве выпало еще 7 миллиметров осадков.



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