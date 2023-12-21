Более 100% месячной нормы осадков выпало в Москве к утру 21 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

К утру четверга, 21 декабря, в Москве выпало 103% месячной нормы осадков. Об этом в своем телеграм-канале сообщила специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в ночь на 21 декабря в Москве выпало еще 7 миллиметров осадков. Такие данные зафиксировала метеостанция на ВДНХ.

"К утру 21 декабря накопленная сумма осадков на ВДНХ составила 53,7 миллиметра, или 103% месячной нормы", – рассказала Позднякова, отметив, что на остальной территории города месячная норма осадков перевыполнена более чем на 20%.

Средняя температура воздуха в Москве за 20 суток декабря оказалась ниже нормы почти на три градуса. Это произошло из-за погодных изменений в последнюю декаду декабря.

Ранее стало известно, что температура воздуха в столице 20 декабря поднялась до 4,1 градуса. День стал самым теплым в городе с начала зимы. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предположил, что минувшая среда, скорее всего, и останется самым теплым днем декабря.



Синоптики спрогнозировали теплую погоду 21 декабря