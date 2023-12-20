20 декабря стало самым теплым днем в Москве с начала зимы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Среда, 20 декабря, стала самым теплым днем в Москве с начала зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, воздух 20 декабря прогрелся до плюс 4,1 градуса. Это на 0,5 градуса выше, чем было накануне.

По мнению Леуса, что среда, скорее всего, останется самым теплым днем нынешнего декабря.

Ранее сообщалось, что среда вошла в пятерку самых теплых для 20 декабря. Специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила, что снег в столице продолжает таять.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидается существенное уменьшение снежного покрова, однако сугробы снова начнут расти 24 декабря.

В свою очередь, специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что за прошедшие сутки сугробы в Москве уменьшились на 7 сантиметров, и высота снежного покрова составила 24 сантиметра, что все еще выше нормы по климату.



Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили до 24 декабря